«Talve alguse rekordmadalatelt tasemetelt on maagaasi laojäägid peagi jõudmas viimase viie aasta sarnastele tasemetele, kuigi veel on minna,» ütles energiauuringute firma Wood Mackenzie peaanalüütik Kateryna Filippenko. «Euroopa on õigel teel ning märtsi lõpuks võiksime ennast mugavamalt tunda.»