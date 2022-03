Esmaspäeval kerkib elektri börsihind ligi kaks korda

Kõige kallim, 502,65 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind esmaspäeva hommikul ajavahemikus kell 9–10. Kõige odavam elekter on aga esmaspäeva päeval ajavahemikus kell 3–4 kui hind langeb 50,06 eurole megavatt-tunnist.

Esmaspäeval on Lätis ja Leedus elektri keskmine hind Eestist 1,8 protsenti kallim ehk 210,54 eurot. Soomes on elektri keskmine hind 180,35 eurot megavatt-tunnist, mis on 12,8 protsenti odavam kui Eestis.