Venemaal käib importkauba hullumeelne hinnatõus

Venemaa rubla odavneb, täna saab ühe euro eest juba 134 rubla, veel poolteist nädalat tagasi oli euro kurss 88 rubla. Aasta algusest on rubla kaotanud oma väärtusest ligi 60 protsenti. See on kaasa toonud meeletu hinnatõusu, eriti muidugi neile, kellel välisvaluuta varud on piiratud.