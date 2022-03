Visa ja Mastercard peatasid tegevuse Venemaal

Mastercard teatas, et praeguse konflikti pretsedendituse ja ebakindla majanduskeskkonna tõttu otsustati peatada oma võrgustiku teenused Venemaal.

Visa teatas, et otsus jõustub koheselt ning lähipäevil üritatakse «oma klientide ja partneritega Venemaal peatada kõik Visa tehingud».

Paljud suurettevõtted on peatanud oma äritegevuse Venemaal pärast selle sisstungi Ukrainasse kümne päeva eest. See hõlmab USA-s asuvaid tehnoloogiafirmasid nagu Intel ja Airbnb ning ka näiteks Prantsuse luksustoodete firmasid LVMH, Hermès ja Chanel.

Visa ja Mastercard teatasid juba varem, et alluvad USA ja teiste riikide sanktsioonidele Venemaa vastu.

Mastercardi ja Visa teatel ei tööta selle kaardid, mis on antud välja Venemaal, väljaspool Venemaad. Kumbki ettevõte ütles ka, et selle kaardid, mis on välja antud välismaal, ei tööta Venemaal.