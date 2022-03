Mertsina: Venemaa majanduse väljavaade on sünge

Ökonomist märkis seejuures, et praegused Venemaale kehtestatud sanktsioonid ei mõjuta Eestit vähemalt esialgu oluliselt. Eesti väliskaubandusest moodustab kaupade eksport Venemaale vaid 2 protsenti. Sellega on Venemaa mahult Eesti 12. ekspordipartner. Suurimad Eestist Venemaale eksporditavad kaubagrupid on masinad ja seadmed 34 protsendiga, park- ja värvained 12 protsendiga ja elektriseadmed ja -masinad 12 protsendiga.

Soome järel on Venemaa Eesti jaoks mahult teine kaupade impordiriik. Venemaa osakaal – 10 protsenti kaupade impordist – on suurenenud, kuid see on ökonomisti sõnul toimunud paljuski energiahindade tõusu tõttu.

«Venemaalt pärit kaupade impordis veidi üle poole ongi mineraaltooted, sealhulgas rafineeritud õlitooted. Teine suurem kaubagrupp on puit ja puittooted 16 protsendiga. Energiaimpordi juures tuleks aga arvestada, et Venemaa kaudne mõju on suurem, kuna impordime Venemaa maagaasi tegelikult ka Lätist ning Venemaa naftast valmistatud autokütust Leedust ja Soomest,» märkis Mertsina.

Eesti teenuste ekspordis ja impordis on Venemaa osakaal vastavalt 4 ja 3 protsenti ehk riikide arvestuses 10. kohal. Samas – näiteks transporditeenuste osakaal Venemaaga teenuste ekspordis on 69 protsenti.

«Otseste välisinvesteeringute osakaal Venemaalt Eestisse ja Eestist Venemaale on pikemat aega vähenenud ja need olid ülemöödunud aastal ligikaudu 3 protsenti kogu välismaiste otseinvesteeringute portfellist. Ühtlasi tuleks arvestada, et lisaks Venemaalt otse tehtud investeeringutele tehakse Vene päritolu investeeringuid Eestisse ka mujalt, näiteks Küproselt,» kirjeldas Swedbanki peaökonomist.

Praegu on tema sõnul veel raske hinnata kriisi mõju Eesti majandusele tervikuna. Kui Venemaa-suunalise ekspordi kadumisel tõenäoliselt ei oleks Eesti majandusele suur mõju, siis Venemaalt kas otse või naaberriikide kaudu imporditud energiakaupade vähenemisel on arvestatav mõju.

«Seni veel Venemaa transiit läbi Eesti jätkub. Sanktsioonidel Venemaa ekspordile läbi Tallinna Sadama oleks oluliselt suurem mõju, kui impordi sanktsioneerimisel. Kuigi Venemaa osakaal Eesti väliskaubanduses on väike, siis saab sellest kriisist löögi kogu Euroopa. Seega nõrgeneb Eesti üldine välisnõudlus arvatavasti rohkem, kui me veel jaanuaris prognoosisime,» nentis ökonomist.

Mertsina tõdes, et kriis on tõstnud energia- ja mitmete metallide hindasid. Järsult on kerkinud ka maagaasi futuurid ehk selle tooraine hinda arvatakse püsivat sel aastal kõrgemal, kui oodati veel näiteks paar nädalat tagasi.

«See aga tähendab, et inflatsioon võib sel aastal tulla kiirem, kui me poolteist kuud tagasi prognoosisime. See, kui palju hinnakasv kiireneb, sõltub sellest, kas kriis läheb nii kaugele, et lääneriigid hakkavad sanktsioneerima energiakaupu, näiteks maagaasi, või kas Venemaa kasutaks oma energia tooraineid vastusanktsioonides. See aga oleks Venemaa enda riigirahanduse ja majanduse jaoks väga kahjulik samm. Energiahindade tõusu mõju ei avaldu ainult Eesti majandusele, vaid see puudutab ka teisi riike,» lausus ta.

Kui prognoosida lühiajaliste turuintressimäärade tõusu futuuride ehk selle turuootuste järgi, siis peaks Mertsina sõnul 3 kuu Euribor jõudma selle aasta lõpuks nulli lähedale või veidi üle selle.