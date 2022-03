Kruuse: seakasvatussektori jätkusuutlikkus on väga suure surve all

«Kuigi sealiha hinnad näitavad stabiliseerumise märke, on see üks vähestest sektoritest, kus hinnad püsivad oluliselt allapool COVID pandeemia eelset taset. Seda mõjutab ebasoodne olukord üleilmsetel turgudel, mille tulemusel sealiha pakkumine Euroopa turul on suur,» kirjutas Kruuse maaeluministeeriumi blogis. Lisaks on seakasvatus üks enim sisseostetavast söödast ja selle hinnast mõjutatud sektoreid – sööda hind, mis on tugevalt seotud teraviljahinnaga, moodustab enam kui poole seakasvatuse kuludest.

Ministri sõnul on Eesti sealihasektor naaberriikidega võrreldes mitmeti omanäoline. "Eristume selle poolest, et suurel osal meie seakasvatajatest pole maad. Seeläbi puudub ka juurdepääs mitmele toetusmeetmele, kuivõrd väga suur osa põllumajandustoetustest makstakse just pindalapõhiselt," tõi ta välja. Sellest hoolimata ei saa tema vaates öelda, et siinsed seakasvatajad võrreldes Euroopa keskmisega kuidagi vähem toetatud oleks.

«Lisaks paistame silma sellepoolest, et meie seakasvataja on üldjuhul seakasvatusele spetsialiseerunud ja selle kõrval ei peeta muid loomi. See kokku tähendab, et puudub ressurss oma sööda tootmiseks ja peamise sisendi hinna mõjutamiseks ning et oleme sõltuvad ühest sektorist ja puuduvad võimalused riskide maandamiseks,» nentis Kruuse. Arvestades, kui palju sõltub kohalik käekäik üleilmsetel turgudel toimuvast, tõstatub Kruuse jaoks küsimus, mis võimalused on sellise reaalsuse taustal üldse ellu jääda.

Seakasvatajate mure homse pärast on seega tema sõnul igati mõistetav. «Selle mure lahendamine põhineb kolme sambal – seakasvatajal, tarbijal ja riigil. Igaühel neist on oma roll, kuid kõige kandvam roll on seakasvatajal endal,» toonitas minister, lisades, et riik on sektorit aidanud ja teeb seda ka edaspidi.

«Oleme viimase enam kui poole aasta jooksul seakasvatajaid toetanud kahel korral erakorrakorralise toetusega ning hiljuti jõudis seakasvatajateni ka eelmise aasta loomade heaolu toetus. Need summad kokku küündivad ligikaudu 9 miljoni euroni, mis moodustavad enam kui kümnendiku sektori kogutoodangust. Lükkan siinkohal ümber ka ühe müüdi – neid toetusi on saanud kõik turuosalised, sõltumata sellest, kui suured või väikesed nad on, millisesse ühingusse nad kuuluvad või millisel kapitalil toimetavad,» rõhutas Kruuse.

Samas ei saa riik siiski tema sõnul sekkuda seakasvatajate tegevusvaldkonda sel määral, et võtta lõpuni enda kanda äritegevuse riske.

Toetused seakasvatussektorit pikas plaanis ei päästa, leiab Kruuse. «Need saavad tuua ajutist leevendust, aga ilma sisulise muutuseta meie seakasvatussektor pikalt vastu ei pea. Avatud turgude ja meie tänase struktuuri juures on selge, et muutuse võti on lahenduse peamise samba, seakasvataja enda käes. Sisuliselt tähendab see aga terve rehkenduse tegemist, poolest enam ei piisa. Võib tunduda karmi reaalsusena, aga muutus on möödapääsmatu,» tõdes minister.