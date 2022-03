Energiahiid Shell lubas tegevusest Venemaal küll loobuda, kuid rahaahnus sai võitu

Alles esmaspäeval teavitas Hollandi-Briti juurtega energiahiid Shell Londoni börsil oma plaanist lahkuda Venemaa ühisettevõttest. Teates märkis ettevõtte tegevjuht Ben van Beurden, et on Ukrainas toimuvast sügavalt šokeeritud. «Meie otsust lahkuda võtame veendunult,» rõhutas ta. «Me ei saa, ega tahagi toimuvat kõrvalt vaadata.»

Kuigi Venemaa energiaeksport on sanktsioonide alt välja jäetud, väldib enamik lääne rafineerimistehaseid, panku ja laevaomanikke idanaabrite kaubaturgu. Konsultatsioonifirma Energy Aspects teatas hiljuti, et hoolimata suurtest allahindlustest on 70 protsendi Venemaa toornafta ekspordimahule ostjate leidmisega suured raskused.