A. Le Coqi emafirma Olvi lõpetab äri Venemaal ja Valgevenes ning sulgeb Valgevene tehase

«Olukord Ukrainas on äärmiselt tõsine ja meie mõtted on koos sõja tõttu kannatavate ukrainlastega. Mõistame selgelt hukka Ukraina ründamise. Me oleme kohustatud tegutsema Olvi väärtuste kohaselt ja see on ainuke mõistlik otsus jätkusuutliku ja vastutustundliku tegutsemise tagamiseks,» ütles Olvi juhatuse esimees Pentti Hakkarainen pressiteates.