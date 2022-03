A. Le Coqi emafirma Olvi jätkab tegutsemist Valgevenes

Olvi kinnitusel ei kiida nad heaks sõda ja nad järgivad Euroopa Liidu sanktsioone, kuid neil on Valgevenes enam kui 800 töötajat ning nad peavad oluliseks nende ja nende pereliikmete heaolu.

Samas teatas näiteks Ikea, et lõpetab oma tegevuse Venemaal ja Valgevenes. Mõlema riigi peale kokku on Ikeal 15 000 töökohta.

Olvi juhtaja Lasse Aho rääkis Helsingi Sanomatele, et äritegevuse jätkamist eeldab ka nende partner Pepsi. Valgevenes asuv 150 miljonit eurot maksnud tehas annab kolmandiku Olvi käibest. Lisaks Soomele ja Eestile tegutseb Olvi ka Lätis ja Leedus. Talle kuulub pruulikoda ka Taanis. Eestis on A. Le Coq suurim jookide tootja, Lätis on Cesus Alus suuruselt teine joogivalmistaja, Valgevene tehas Lidskoje Pivo ka samuti suuruselt riigi teine joogitootja.