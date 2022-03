Venekeelsed sõjaroppused võivad saada Euroopa Liidus kaubamärgiks

Taotluse märgile РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ ИДИ НА*** on esitanud Leedu ettevõte Tito Projektai, kirjutas patendiameti kaubamärgiekspert Ekke-Kristian Erilaid ameti ajaveebis.

«T-särkidele seda registreerida ei soovita, küll aga toiduainetele ja alkoholile, nii et võib-olla on varsti võimalik osta selle hüüdlausega varustatud piima või õlut,» selgitas ta.

Sama Leedu ettevõte taotleb ka kaubamärki ISLAND OF TRUE HEROES (ingl tõeliste kangelaste saar) koos Zmijinõi saare kontuuriga.

Need pole ainsad Ukraina sõjaga seotud kaubamärgitaotlused, mis on Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametile viimase nädala jooksul esitatud. Kõige kummalisem on esialgu tundmatu ettevõtte soov taotleda märk CRIMINAL #UKRAINE koos Putini pildiga, mida soovitakse registreerida pommidele, sõjapropagandale ja sõjakuritegudele.