Eesti Panga nõukogu plaanib kanda kuni veerandi kasumist riigieelarvesse

«Eesti majandusriskid on kaardistatud ja talutavad. Nõukogu hindab kõrgelt Eesti Panga reageerimist kriisile, mille käigus on keskpank kiirkorras hinnanud riske Eesti majandusele ja finantssektorile ning on jaganud olukorrahinnangut valitsuse, riigiasutuste ja avalikkusega,» ütles keskpanga nõukogu esimees Mart Laar pressiteates.