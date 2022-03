EAS hajutab Ida-Viru suurinvesteeringu kohale kerkinud kahtlusi

ERR kirjutas, et Global Phillips plaanib Eestisse üle poole miljardi euro suurust investeeringut, mille toel hakatakse Ida-Virumaal tootma ja komplekteerima Euroopa turule mõeldud elektribusse. Kohaliku partneri Shroma OÜ esindaja Kalvo Salmus rääkis meediale, et projekti raames võib piirkonda lisanduda tervelt 200 uut töökohta.

"Ettevõte puudub internetiotsingutest. Äriregistri päring Eestis samuti ei paku ühtegi vastust. Shroma OÜ esimees Kalvo Salmus ning "Global Phillips" väidetav esimees Seung Ho Bang on mõlemad taekwondo ühingu liikmed," kirjutas Postimehele seepeale üks murelik lugeja. Samuti jõudis Postimeheni info, et ERRi uudise juures illustratsioonina kasutatud elektribussi pilt pärineb Lõuna-Korea ettevõtte Woojin Electric Machinery koduleheküljelt. Kahe foto ainus erinevus on selles, et eemaldatud on mudeli nimi "Apollo".

Investeeringuplaanide osas osapooltega suhelnud EASi välisinvesteeringute keskuse investorkonsultandi Toomas Meltsasel on aga varuks selgitus, miks internetist Global Phillipsi kohta peale algelise kodulehe infot leida pole. Samuti selgub tema jutust, et Woojini bussi pildi kasutamise näol pole tegu pettusega.

"Siiani on elektribusse tootnud Korea ettevõte Woojin, mis kuulub samuti Global Phillipsi juhi Bang Seung-ho ettevõtete hulka. Euroopa turule on neil plaanis tulla ärinimega Global Phillips. Mis puudutab avalikest allikatest leitavat vähest infot, siis see on Aasia ettevõtete puhul sageli tavapärane. Ettevõtte juhile tehtud taustakontroll oli positiivne," kinnitas ta. Global Phillipsi kodulehelt leiab info, et tegu on vana Ühendkuningriigi brändiga, mille Lõuna-Korea ettevõte on ära ostnud - Phillipsi nimeline firma asutati algselt 1892. aastal Birminghamis. Alguses jalgrattaid tootnud Phillips tegeles hiljem näiteks Esimese Maailmasõja ajal liitlastele militaarsõidukite tarnimisega.

EASi välisinvesteeringute keskus aitas Meltsase sõnul Global Phillipsile Eesti majanduskeskkonda ja siinseid investeerimisvõimalusi tutvustada, meelitamaks neid Eestisse investeerima. "Tegime neile väärtuspakkumise, et just Eesti on parim asukoht tehase rajamiseks siinsete võimalike koostööpartnerite osas kui ka logistiliselt, kuna Global Phillipsil on ambitsioon siseneda elektribussidega Euroopa turule," rääkis ta.

Meltsase sõnul külastasid EASi töötajad Lõuna-Koread ja võõrustasid juba varasemalt ettevõtte delegatsiooni, kellele tutvustati Eesti majanduskeskkonda ja potentsiaalseid koostööpartnereid. "Meie eesmärk on arendada kohapealseid väärtusahelaid ja soovime, et välisinvestor jätaks Eestisse võimalikult palju lisandväärtust, ehk kui esialgu hakatakse Eestis komplekteerima elektribusse, siis tegelikult on Eestis mitmeid ettevõtteid, kes on suutelised tootma elektribussidele vajalikke komponente," sõnas ta.

EAS tema sõnul projekti rahaliselt toetanud pole. "EAS ei saa toetada välisriigis registreeritud ettevõtteid. Samuti ei tegele välisinvesteeringute keskus välisinvestoritega, kes nõuavad enne investeerimist riigilt suuri erandeid ja vastutulekut," viitas ta.

Salmus: EASist oli palju abi

Kalvo Salmus ütles Postimehele samuti, et Global Phillips on nö katusbränd, mille alla kuulub ka Woojin. Ettevõttel on Lõuna-Koreas praegu juba üks töötav bussitehas, mida Salmus enda sõnul suvel külastas, ning koostöös riigi valitsusega plaanitakse sinna ka uut nn "megatehast" rajada. Koreakeelse nimega oleks tema sõnul aga Lääne turul läbi löömine raskem. Praeguse seisuga on Salmus enda sõnul määratud ettevõtte esindajaks Euroopa turul.