Jaak Ennuste: kogu Venemaa lennundus kukub meie silme all kokku

Veel hiljuti lendasid Vene lennukompaniid 146 sihtkohta 52 riigis. Nüüd on neile seatud aga mitmeid piiranguid, mis on vallandanud ahelreaktsioonid.

2. Iiri liisingufirmad kutsuvad liisingus olevad Airbusid ja Boeingud tagasi. Liisingud lõppevad 28. märtsil. Venelaste kogu lennupargi 980 lennukist on 515 lennukit liisitud välisettevõtetest kes peavad alluma sanktsioonidele ning koguni 152 lennukit ainult ühest liisingfirmast AerCap (Iirimaa).

3. Nii Boeing kui Airbus teatasid täna ametlikult, et ei hoolda, ei tarni varuosi ega võimalda juurdepääsu tehnilisele (online)dokumentatsioonile. Ilma hoolduseta lennukid kaua ei lenda ja mootorit ühelt lennukit teisele ilma tehnilise dokumentatsioonita ei tõsta.

4. Šeremetjevo tabloo on eriti kurb. Ainsad välislennud on Doha, Dubai, Egiptus ja veel mõned kohad.

5. Tohutu arv turiste jäeti maailma lõksu. Aeroflot teatas, et üritage ise tagasi saada kolmandate riikide kaudu. Aeroflot ei kasuta ei Türgi, Hiina, India jt teenusepakkujaid, et oma pileti ostnud kliendid ära tuua.

6. Lõksu on jäänud ka lennukid, kes ei saanud lennukeelu tõttu tagasi üle Euroopa Liidu lennata. Nägin reaalajas, kuidas Brüsselis juba ruleeruv Aerofloti lennuk ei saanud õhkutõusu luba ja saadeti kõrvale parklasse. Need lennukid on liisingufirmad juba arestinud.