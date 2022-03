EASi ja KredExi ühendasutus lõpetas tegevused Venemaal ja Valgevenes

«Lõpetasime igasuguse ettevõtlusalase ja turundustegevuse Venemaal ning Valgevenes,» ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna.

Ta lisas, et Venemaa algatatud sõjal on üha süvenev mõju maailmamajandusele. «Paljud Eesti ettevõtted on juba mõjutatud kas otse või läbi katkenud tarne- ja turustusahelate. Ühendasutus töötab koostöös teiste avasektori osapooltega, et leida meie ettevõtjatele alternatiivseid turge ja koostöövõimalusi teiste maade ettevõtjatega,» ütles ta.

Ukrainlaste viisad vaadatakse üle kiirkorras

Work in Estonia programm jagab operatiivset infot ning Work in Estonia Rahvusvaheline Maja teenindab ukrainlasi eelisjärjekorras. Ukraina kodakondsusega inimeste start-up-viisade taotlused vaadatakse läbi eelisjärjekorras ning menetlusprotsess on lühendatud 1-2 päevale.

Ukraina on olnud e-residentsuse üks peamisi sihtriike kolm aastat. Eestil on üle 5000 ukrainlasest e-residendi, kes on loonud ligi 1600 ettevõtet. E-residentsuse programm ja enam kui 90 000-liikmeline e-residentide kogukond toetavad Ukrainat ja Ukraina e-residentide loodud Eesti ettevõtteid neid tutvustades ja jagades operatiivset infot.

Venemaa ja Valgevene kodanike e-residentsuse taotluste menetlemine on ajutiselt peatatud, peatatud on ka e-residentide digi-ID kaartide väljastamine Eesti saatkonnas Moskvas ja Minskis.

KredEx Krediidikindlustus lõpetas sõjategevuse tõttu uute kindlustuslimiitide pakkumise Venemaal ja Ukrainas. KredExi ekspordilaenudest ei ole finantseeritud müügitehingutest mitte ükski Ukrainas, Venemaal ega Valgevenes asuva ostjaga.

Ühendasutus on valmis pakkuma ajutiste likviidusprobleemide leevendamiseks käendust, et ettevõtted saaksid kommertspankadest täiendavat käibekapitali. Kui olukord süveneb, ollakse valmis pakkuma täiendavaid käendus- ja laenumeetmeid.