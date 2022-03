Õliühingu juht: kütust pole mõtet varuma hakata

«Kui olukord märkimisväärselt ei eskaleeru, siis usutavasti enam hinnad hüppeliselt ei tõuse – viimase kahe päeva hinnaliikumine on samuti märku andnud, et pigem näeme lähiajal hinnakoridori 110-115 dollarit barreli kohta,» rääkis Raamat.

«Kui investeerimismaailma põhitõde ütleb, et turu tipus ei tasu osta, siis see kehtib ka praeguses olukorras. Pigem ei näe analüütikud, et pikemas perspektiivis hind tänasest märgatavalt kõrgemaks jääks. Samuti on Eesti tanklad hästi varustatud ja mingisuguseid probleeme kütuse kättesaadavusega meil ette näha ei ole. Ei saa küll välistada mõnesendist hinnatõusu tanklates, kuid suurt hüpet näha ei ole. Loodan, et ma ei pea oma mütsi ära sööma, kui soovitan kõigil tavapäraseid tarbimisharjumusi jätkata,» ütles Raamat.