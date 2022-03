Mitmed suured ekspedeerimisfirmad on teatanud, et on peatanud veod nii Venemaa, Valgevene kui ka Ukraina suunal. Firmadel on probleeme ka veokite Ukrainast ära toomisega,» märkis Kivisild. Tema sõnul saab praegu veel mittesanktsioneeritud kaupu Venemaale vedada, aga õhus on palju määramatust.