Jaapani lennufirmad tühistavad lennud Euroopasse, kartes lennata üle Venemaa

Jaapani kaks suurimat lennufirmat on tühistanud lennud Euroopasse, sest on mures Venemaa õhuruumi ületamise pärast, mis on viimane Ukraina konfliktist tulenev häire lennunduses, vahendab Financial Times.

Japan Airlines (JAL) ja All Nippon Airways (ANA) on ühed esimestest lennufirmadest, kes kannatavad häirete all Aasia-Euroopa reisidel. Lennufirmad lendavad Euroopa ja Kirde-Aasia vahel tavaliselt üle Venemaa õhuruumi, kuna antud marsruut pakub kõige otsesemat teekonda.

ANA tühistas mitu neljapäevaks ja reedeks kavandatud lendu ning teatas, et pärast reedet toimuvad lennud suunatakse ümber. «Selle tulemuseks on pikemad lennuajad ning võib esineda muudatusi väljumis- ja saabumisaegades ning hilinemisi,» ütles ettevõte.

Japan Airlines tühistas lennud pärast erinevate riskide kaalumist. Ettevõte lisas, et teatab lennuplaani reedeks ja edaspidiseks «niipea, kui see on otsustatud».

Euroopa lennuettevõtjad seisavad samuti silmitsi uute ja pikkade lennuliinidega Aasiasse pärast Moskva vastulööki Euroopa sanktsioonidele. Jaapan on seni seisnud vastu USA üleskutsetele ühineda selliste piirangutega.

Finnair, kelle äritegevus sõltub suuresti Euroopat Aasiaga ühendavatest lendudest, hoiatas esmaspäeval, et Venemaa õhuruumi vältivad lennuliinid Aasiasse on suuresti ebaökonoomsed, kuid on vahepeal teatanud, et jätkab lende Tokyosse.