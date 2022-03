Inflatsioon ületab Türgis juba 50 protsendi piiri

Türgi hinnad tõusid veebruaris viimase 20 aasta kiireimas tempos, kuna liirakurss kukkus ning toiduainete ja energia hinnad tõusid, tekitades rahulolematust majanduse olukorra üle, vahendab Financial Times.

Erdoğan säilitab lõdva rahapoliitika

Tarbijahindade tugeva tõusu peamiseks põhjuseks peetakse Türgi lõdva rahapoliitikat. Vaatamata kõrgele inflatsioonile on Türgi keskpank viimase aasta jooksul mitu korda hoopiski alandanud baasintressimäära, viimati 14,0 protsendini.

President Recep Tayyip Erdoğan on avalikult vastu kõrgetele intressimääradele, mida majandusteadlased soovitavad kõrge inflatsiooni vastu. Lisaks sellele on Ukraina sõja taustal nafta- ja energiahinnad kõrged.

Türgil on tihedad suhted Ukraina ja Venemaaga. Ankara mõistab sissetungi hukka, kuid ei osale Venemaa vastu suunatud sanktsioonides. President Erdoğani pressiesindaja Ibrahim Kalin õigustas seda otsust oma riigi tihedate majandussidemetega Venemaaga. Samuti rõhutas ta CNN Internationali saates, et suhtluskanal Venemaaga peab jääma avatuks.

Veel veebruaris ütles Türgi rahandusminister Nureddin Nebati intervjuus Jaapani ajalehele Nikkei, et ta eeldab, et tarbijahinnad saavutavad haripunkti aprillis. Siiski ei oodanud ta, et inflatsioon ületaks 50 protsenti.