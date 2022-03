Peterburi bussiliinil on nõudlus hüppeliselt kasvanud

Bussiettevõte kinnitas Postimehele, et suur reisijate tulv tabas liini pärast seda, kui Euroopa lennuliiklus Venemaaga katkes. «Nõudlus on alates 26. veebruarist hüppeliselt kasvanud. Kui varem oli Peterburist Eestisse kolm kuni neli igapäevast väljumist, siis nüüd on see arv kasvanud kuueni ning olenevalt päevast teeme ka mõne lisareisi,» vastas ettevõtte pressiesindaja Marlis Soomets päringule.