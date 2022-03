Kütusemüüjad tõstsid hinnad uutele rekordtasemetele, diislikütuse hinnale lisandus 15 senti

Kütusemüüjad kinnitasid eile, et kütuste hinnatõus on vältimatu, sest Venemaa Ukraina ründamine on tõstnud nafta hinna viimase 10 aasta kõrgeima tasemeni ning ka jaehinna tõusu ei oel võimalik vältida. «Diislikütus, mille hinnatõus on olnud eriti järsk, ületab tanklates ilmselt taseme 1,60 eurot liitri kohta,» ütles Olerexi kaasomanik Antti Moppel eile BNSile.