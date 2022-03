Spotify sulgeb kontori Venemaal ja piirab Vene riigimeediat

«Oleme oma esinduse Venemaal tähtajatult sulgenud,» teatas New Yorgi börsil märgitud Rootsi firma.

Lisaks on voogedastushiid vaadanud «alates sõja algusest läbi tuhandeid podcasti episoode» ja piiranud kasutajate võimet leida taskuhäälinguid, mis kuuluvad Vene riigiga seotud meediakanalitele.

Nädala algul teatas Spotify, et on eemaldanud platvormilt Kremli propagandakanalid RT ja Sputnik.

«Usume, et on ääretult oluline, et meie teenus oleks Venemaal kättesaadav, lubamaks informatsiooni ülemaailmset liikumist,» seisis avalduses.