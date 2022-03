Sanktsioonide alla sattunud Venemaa oligarhidel ja miljardäridel on ainult üks pääsetee

«Neil tekib probleem, kuhu oma raha suunata, sest kindlasti ei taha nad seda Venemaale viia,» rääkis advokaadibüroo W Legal juht Nigel Kusher BBC-le. Mitmed rikkad venelased on tema kliendid.

Mõni neist võib osta bitcoin'i, lausus Kucher lisades, et see on sanktsioonide alla jäänud oligarhide ja miljardäride ainus võimlaus. «Kui oled sanktsioonide alla jäänud, siis ei taha sinuga tegemist teha üksi pank peale Venemaa pankade, kuhu veel sa oma raha saaksid panna,» rääkis ta.