Sass: maksta makse Valgevenes, tähendab finantseerida Ukraina tsiviilisikute tapmist

«Kogu maailm on täna teinud eetilise valiku ja leidnud, et maksta makse Valgevenes ja Venemaal, tähendab finantseerida tsiviilisikute tapmist Ukrainas,» ütles Sass, kes on Eesti ühe ükssarviku Pipedrive kaasasutaja. «Väga raske on mõelda välja põhjus, miks omada täna Valgevenes või Venemaal firmat.»

Riigikogu liige ja IT-ettevõtja Andrei Korobeinik leiab, et see on iga ettevõtte enda otsus ja riik ei hakka siin ette kirjutama, mida peaks tegema.

«Ärilised riskid on väga suured. Kui sa lahkud sealt ja Eesti kaotab seetõttu töö sadu inimesi, kas see on äriliselt võimalik?» arutles Korobeinik. «Kuidas sa muudad maailma paremaks, kui sa sealt lahkud?»

Valgevene IT-ettevõtet oleks pidanud Eestis olema

Korobeiniku sõnul on tal kahju, et Eesti ei teinud kaks aastat tagasi, kui Valgevenes olid suured protestid, proaktiivsemat poliitikat ega toonud siia mõnd IT-firmat - opositsioonilised meeleolud IT sektoris olid tugevad. Paljud Valgevene IT-ettevõtted kolisid sel ajal Leetu ja Poola.

Iduettevõtja ja investor Allan Martinsonil pole samuti ühest seisukohta selles küsimuses.

«Kui seal on oluline osa sinu ärist, kus töötavad inimesed, kes pole milleski süüdi, kas tasub siis teha harakiri?» küsis Martinson. «Kui need inimesed ei ole putinlased ega lukašenkalased, siis mis kasu saab maailm sellest, kui nad on tänaval? Kas see aitab režiimi kukutada?»