H&M suleb ajutiselt oma Venemaa kauplused

Rootsi jaemüüja teatas oma avalduses, et «seisab koos kõigi inimestega, kes kannatavad». Kolmapäeva õhtul ei olnud H&Mi veebisait Venemaa klientidele tellimuste esitamiseks enam saadaval, vahendas BBC.

Hiljutiste andmete kohaselt on Venemaa H&Mi jaoks suuruselt kuues turg, moodustades 2021. aasta neljandas kvartalis ligikaudu 4 protsenti kontserni müügist.

Moehiiglane on viimasel ajal laiendanud oma kohalolekut Venemaal, sealhulgas avanud poode teiste oma portfelli kuuluvate kaubamärkide all nagu näiteks Weekday ning & Other Stories.