Meediamajad müüvad Express Posti Omnivale

ASi Ekspress Grupp ja ASi Postimees Grupp ning Omniva kaubamärgi all tegutseva ASi Eesti Post vahel sõlmitud lepingu kohaselt ostab Omniva ASis Express Post 100% osaluse.

Tehingu peab enne jõustumist kiitma heaks konkurentsiamet, kellel on seisukoha kujundamiseks aega kuni 5 kuud. Enne konkurentsiameti otsust jätkavad mõlemad firmad oma igapäevategevust ja sel ajal ei muutu töötajate, klientide või tellijate jaoks midagi. Konkurentsiametilt koondumisloa saamise järel on kavas firmad ühendada.

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on tehing vajalik perioodika kojukande kvaliteedi säilitamiseks ja teenuse jätkusuutlikkuse suurendamiseks. «Seoses viimaste aastate muutustega ajakirjandusturul näeme, et firmade ühendamine on parim lahendus klientidele kvaliteetse teenuse tagamiseks. Omniva ja Express Posti kojukande liitmine annab olulist kokkuhoidu ja suurendab seeläbi teenuse jätkusuutlikkust,» rääkis Mägi, lisades, et konkurentsiametilt positiivse otsuse saamise järel Express Post ja Omniva ühendatakse, , kasutades ära mõlema organisatsiooni tugevusi.

«Selleks, et tagada kojukande kõrge kvaliteet ka tulevikus, näen olulist rolli Express Posti töötajatel. Omniva on väga huvitatud tänaste Express Posti töötajate liitumisest Omnivaga. Soovime viia firmade ühendamise kõigi töötajate jaoks läbi võimalikult sujuvalt,» lausus Mägi.

ASi Ekspress Grupp juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul pole paralleelse kojukande võrgu pidamine kahaneva kandemahu juures võimalik. «Pikemalt ette vaadates näeme, et Eestis muutub iga aastaga järjest keerulisemaks mitme paralleelse kandevõrgu tegutsemine, seda vaatamata pidevale efektiivsuse parandamisele mõlemas kandeorganisatsioonis ja riigipoolsele dotatsioonile maapiirkondades,» lausus Rüütsalu.

Express Post on tegutsenud viimastel aastatel kahjumlikult ja senised omanikud on ettevõtet kvaliteetse kojukande tagamiseks rahaliselt toetanud. «Kirjastajana on meie huvi pakkuda lugejatele võimalikult pikas tulevikus taskukohast lehetellimust ja Eesti suuruses riigis on postiettevõtete liitumine selleks ainuvõimalik teekond. Express Posti ja Omniva liitumise tagajärjel sünnib senisest suurem ja tugevam postiorganisatsioon, millest võidavad kõik osapooled, eelkõige ajalehtede ja ajakirjade püsitellijad,» selgitas Rüütsalu.

ASi Postimees Grupp juhatuse esimees Toomas Tiivel märkis, et paberajakirjanduse kojukanne peab Eestis kindlasti säilima. «Meediamajade eesmärk on tagada paberajakirjanduse kojukande jätkusuutlikkus nii suuremates linnades kui neist kaugemal. Paberväljaannete tiraažid on iga-aastaselt 5-6 protsenti vähenemas, kuid trükiajakirjandusel on endiselt suur lugejaskond ja täita oluline roll ühiskonna informeerimisel. Kvaliteetne kojukanne peab olema kõigi soovijate jaoks tagatud ka Express Posti ja Omniva liitumise järel,» märkis Tiivel.