Nafta hinnaralli jätkub, ilmselt kallineb kütus ka tanklates

Aastaga on toornafta hind tõusnud juba ligi kaks korda. Kuna OPEC+ eilselt kohtumiselt tootmise suurendamise otsust ei tulnud, siis surve hinnatõusule jätkub. Nafta kallinemise peamine põhjus on aga see, et Putini sõja tõttu loobuvad paljud rafineerimistehased idanaabri naftast. Venemaa on USA ja Saudi Araabia järel suuruselt kolmas naftatootja maailmas ning tavaliselt ekspordib riik päevas umbes 7,5 miljonit barrelit naftat. Euroopa oli seni Venemaa toornafta suurim importija, siia jõudis 53 protsenti ja Aasiasse 39 protsenti naftast. Analüütikute hinnangul on umbes 70 protsenti Venemaa toornaftast praegu ostjate kadumise tõttu ripakil.