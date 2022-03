Nafta kallinemise põhjus ei ole siiski mitte OPECi ­otsused, vaid see, et Putini sõja tõttu loobuvad paljud rafineerimisfirmad meie idanaabri naftast. ­Venemaa on USA ja Saudi Araabia järel suuruselt kolmas naftatootja maailmas ning tavaliselt ekspordib riik päevas 5–7,5 miljonit barrelit naftat. Euroopa oli seni Venemaa toornafta suurim importija, siia jõudis 53 protsenti ja Aasiasse 39 protsenti naftast. Analüütikute hinnangul on umbes 70 protsenti Venemaa toornaftast praegu ostjate kadumise tõttu ripakil.