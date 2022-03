Leedu peaminister: saame ka Vene gaasita hakkama

«Me saame tõesti end gaasiga varustada Klaipėdos nafta (TSNG) kaudu – see on tõsiasi. (...) See ei ole meie jaoks kriitiline küsimus, kui Gazpromi gaasivool katkestatakse. Leedu varustab end gaasiga muul viisil, see on tõsiasi.» ütles ta BNS-ile.