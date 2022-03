Euroopa Liit keelustas RT ja Sputniku

Meetmed, mis jõustuvad kohe, on kõige hiljutisem osa lääneriikide koordineeritud sanktsioonilaviinist, mis kehtestati Venemaale Ukrainasse tungimise eest.

«Euroopa Liit on enneolematu kiirusega kiitnud heaks kolm karmide sanktsioonide lainet Venemaa finantssüsteemi, kõrgtehnoloogiliste tööstusharude ja korrumpeerunud eliidi vastu,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

«See on meie liidu ajaloo suurim sanktsioonide pakett. Tänane otsus lõigata Venemaa peamised pangad ära SWIFT-süsteemist saadab Putinile ja Kremlile veel ühe väga selge signaali,» lisas ta.

Viimase nädala karistusmeetmed, millega on võetud sihikule ka Vene president Vladimir Putin, tema ministrid, režiimi toetavad oligarhid ja keskpank, on Venemaa majanduse juba krahhi äärele tõuganud.

Seni pole aga märke, et see heidutaks Putinit sõda eskaleerimast.

EL-i ametnikud on nentinud, et sanktsioonid ja Venemaa vastumeetmed kahjustavad paramatult ka bloki enda majandust, ehkki vähemal määral.

Nimekirjas ei ole Vene suurim laenuandja Sberbank ega Gazprombank. Need on endiselt SWIFT-iga ühendatud, et EL-i riigid saaksid Vene gaasi- ja naftatarnete eest maksta.