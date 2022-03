Maxima lõpetab Vene agressiooni õigustavate väljaannete müügi

Postimehe lugeja juhtis täna tähelepanu, et Tallinnas Vilde tee Maximas oli müügil väljaanne Komsomolskaja Pravda väljaanne, milles kajastati ka soosivalt Vene agressiooni Ukrainas. Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel sõnas, et seni on jaekett tegelenud otseselt Venemaal ja Valgevenes toodetud kaupade lettidelt korjamisega ja seetõttu jäi antud probleem kahe silma vahele.

«Maxima on olnud Vene ja Valgevene toodete eemaldamisel oma sortimendist Eesti jaekettide seas üks kiiremaid reageerijaid. Maxima töötajad nägid terve möödunud nädalavahetuse vaeva, et kõigi 83 Eestis oleva kaupluse lettidelt need tooted ära korjata. Enamus nendest toodetest on tänaseks ka kauplustest eemaldatud ning asendatud teiste toodetega,» ütles Schapel.