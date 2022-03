Elron kasvatas neljandas kvartalis müügitulu ja vähendas kahjumit

Põhjuseks on Elroni teatel diiselmootorite jahutus- ja suruõhusüsteemi rikked. Suruõhusüsteemi probleemide lahendamiseks on tehtud rongi tarkvara muudatused, mis peale installeerimist detsembrikuus näitasid aga häid tulemusi. Jahutussüsteemile on planeeritud suuremahulised remondid – aasta lõpus olid tellitud vajalikud varuosad ning peale varuosade kättesaamist alustatakse remontidega.

AS Eesti Liinirongid põhitegevusalaks on Eesti-sisese reisijateveo korraldamine rongidega. Elroni kaubamärgi all tegutsev riigifirma rongipargis on 38 rongi ja liinivõrgu kogupikkus on 723 kilomeetrit, millest elektrifitseeritud on 132 kilomeetrit.

Elron teenindab reisijaid elektrirongidega kuuel liinil – Tallinna-Aegviidu, Tallinna-Riisipere-Turba, Tallinna-Paldiski, Tallinna-Kloogaranna, Tallinna-Keila ja Tallinna-Pääsküla ning diiselrongidega kümnel liinil – Tallinn-Viljandi, Tallinna-Türi, Tallinna-Rapla, Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva, Tallinna-Rakvere, Tartu-Jõgeva, Tartu-Koidula-Piusa, Tartu-Valga ja Tallinna-Pääsküla.