Maxima toiduliidu süüdistustest: see on väga ülekohtune

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul jaemüügituru viimase aja arengud viitavad Eestis toodetud toiduainete tõrjumisele suurte kettide poeriiulitelt, erandiks on kodumaised kaupluseketid.

Schapeli sõnul on Maxima aastaid teinud Eestis selle nimel tööd, et pakkuda ostjatele võimalikult laia valikut kodumaist toidukaupa ning tänu heale koostööle Eesti tootjatega on lõviosa nii piima-, liha- kui pagaritoodetest kodumaist päritolu.

«Me oleme uhked selle üle, et värske liha valikus on meil eestimaiste toodete osakaal 73% ja piimatoodete osas on kodumaise toodangu osakaal 70%. Meie omatoodang Meistrite Kvaliteedi kaubamärgi all põhineb peamiselt eestimaisel toorainel, kõik retseptid on loodud meie enda tehnoloogide ja kokkade poolt,» rääkis Schapel.

Ka 2021. aastal alguse saanud kaupluste formaadiuuenduse üks eesmärk on pakkuda klientidele laiemat valikut armastatud ja tuttavaid kodumaiseid tooteid.

Maxima üks selle aasta eesmärkidest on senisest veelgi enam parandada koostööd kohalike tootjatega, et suurendada nende toodete osakaalu meie sortimendis.

Samal ajal teeme kõik endast oleneva, et toote lõpphinna tõus jääks meie klientidele võimalikult väikeseks, kuna me peame arvestama ka sellega, mida tarbija meilt ootab. «Lisaks sellele, et tarbijad saavad meie käest juba pikalt armastatud kodumaiseid kaubamärke turu soodsaima hinnaga, oleme lubanud neile turu soodsaimat, Odava Maxima hinnaga ostukorvi,» lausus Schapel.