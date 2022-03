Olerex: kütuse jaehindade tõusu ei ole võimalik vältida

«Diislikütus, mille hinnatõus on olnud eriti järsk, ületab tanklates ilmselt taseme 1,60 eurot liitri kohta,» ütles Moppel BNS-ile.

Seejuures on kõik energia- ja toormeturud selle nädal algusest agressiivses tõusus. «Kasvu tõukavad tagant eelkõige Venemaa agressioon Ukrainas ja sanktsioonid, aga ka koroonajärgne nõudluse kasv kogu maailmas. Viimase kolme kuuga on toornafta hind kahekordistunud,» nentis Moppel.

Ta märkis, et kuigi sanktsioonid ei puuduta Vene nafta ja gaasi eksporti täiel määral, on tankerite laadimine Vene sadamates häiritud ning vene Urals toornafta kaupleb Brenti suhtes paljude aastate suurima allahindlusega 14 dollarit barreli kohta. «Eksportööride mitmed partiid on jäänud müümata, kuna tankerite omanikud keelduvad aluseid Vene sadamasse saatmast ja kindlustusfirmad kindlustamast. Juba on müüdud partiisid, kus mereveo korraldab ja tasub nafta müüja,» lisas ta.

Kolmapäeval koguneb ka OPEC+, kes Moppeli sõnul ilmselt jätkab toodangu kasvatamist varasemas tempos 400 000 barrelit päevas, mida on vähem kui turud tänases seisus ootaksid. «Oluline on ka see, et jaanuaris tootis OPEC+ vähem naftat kui kvoodid oleks võimaldanud. Mahajäämus kvoodist võib ulatuda kuni 900 000 barrelit päevas,» tõi ta välja.

Hinnatõusu võiksid Moppeli vaates pidurdada sisepoliitiline surve USA-s kütusehindade langetamiseks; USA kildanafta naasmine turule; uus tuumakokkulepe Iraaniga, mis annaks Iraanile võimaluse taasalustada nafta eksportimist lääneriikidesse; või OPEC-i tootmise suurendamine kavandatust suuremas mahus.

Kolmapäeval avas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ka oma strateegilised naftareservid, kuid seni ei ole see Moppeli sõnul turgu mõjutanud.