Euroopa Komisjon otsustas Venemaa seitse peamist panka SWIFTist välja jätta

See meede takistab neil pankadel teha kiiresti ja tõhusalt finantstehinguid kogu maailmas. Tänane otsus on kooskõlastatud ELi rahvusvaheliste partnerite Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigiga, teatas Euroopa Komisjon.

«Euroopa Liit on enneolematu kiirusega kiitnud heaks kolm karmide sanktsioonide lainet Venemaa finantssüsteemi, kõrgtehnoloogiliste tööstusharude ja korrumpeerunud eliidi vastu. See on meie liidu ajaloo suurim sanktsioonide pakett. Tänane otsus lõigata Venemaa peamised pangad ära SWIFT-süsteemist saadab Putinile ja Kremlile veel ühe väga selge signaali,» lausus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: