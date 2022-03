Eesti laseb käiku 5000 tonni kütusevarusid

«Venemaa agressioon Ukrainas on muutnud maailma kütuseturud pingeliseks, mistõttu otsustasid IEA liikmesriigid selge poliitilise ja majandusliku sõnumina võtta ühiselt kasutusele osa strateegilistest kütusevarudest,» lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

«Kuigi Venemaa energiakandjatel on nii Euroopa Liidus kui maailmas tervikuna märkimisväärne turuosa, on nii IEA kui Euroopa Liidu liikmetel piisavad varud ja alternatiivsed varustuskanalid, et tagada mootorikütustega varustatus ka juhuks, kui idapoolsed tarned vähenevad või lõpevad sootuks,» ütles minister.