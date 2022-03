Sirje Potisepp: välismaised poeketid tõrjuvad Eesti tooteid, Lidl ei tahtnud läbirääkimisi alustadagi

«Eestis just praegu esimesi kauplusi avav Lidl on tuntud oma hinna- ja ostupoliitika poolest, mis paraku tähendab seda, et kohaliku toiduainetööstuse toodangule jäetakse poeriiulitel sümboolne, kui mitte öelda kaduvväike ruum. Pigem tuuakse sisse võimalikult odav kaup turgudelt, kus tootmise mahud on suuremad ning lõpphinnad tänu sellele madalamad,» ütles Sirje Potisepp.