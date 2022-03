Valitsus hakkab Yandexi taksoteenuse edasist saatust arutama

«Tuletan meelde, et enne eelmisel nädalal alanud Venemaa agressiivset sõda Ukraina vastu, andis veebruari hakul andmekaitse inspektsioon soovituse Yandexi teenuste vältimiseks. Loodan, et meie inimesed suhtuvad sellesse soovitusse tõsiselt,» ütles Aas BNS-ile.

Ka Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning Tallinna linnavalitsusele esitanud pöördumise, milles teeb ettepaneku kiiremas korras keelustada Yandexi platvormi kasutamine taksovedamisel ning muus majandustegevuses.

«Riik saab langetada otsuse, linnas on võimalik teha järelevalvet. Lisaks saab linn pakkuda vajadusel igakülgset praktilist infot teiste platvormide kohta turul, et taksoteenust pakkuvad füüsilistest isikutest ettevõtjad kannatajaks ei jääks. Kes kasutavad Yandexi mistahes sõidu-, autojagamise või taksoteenuse jagamisel, saavad edaspidi turult valida teised eraettevõtted, mis pole seotud ühegi kuritegeliku režiimiga ning kelle andmekasutus on selgetel ja usaldusväärsetel alustel,» märkisid pöördujad.