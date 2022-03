Briti poliitik: sanktsioone tuleb kehtestada kiiremini, Abramovitš juba müüb Londonis kinnisvara

Leiboristliku partei esindaja sõnum oli, et Briti valitsus liigub Vladimir Putini lähikondsetele santsioonide kehtestamisega liiga aeglases tempos. «Ma arvan, et ta [Abramovitš] kardab sanktsioone, mistõttu müüb ta juba homme oma kodu maha. Ka on ta müüki pannud ühe endale kuuluvatest korteritest. Minu mure on see, et meil läheb nende asjadega liiga kaua aega,» ütles üle 20 aasta Briti parlamenti kuulunud saadik eile.

Praeguseks Abramovitšile ühtegi sanktsiooni kehtestatud pole. Küll aga on Suurbritannia välisministeerium lubanud lähiajal välja tulla oluliselt pikema ja põhjalikuma lisanimekirjaga Venemaa kodanikest ja ettevõtetest. Siiani on Ühendkuningriigis kehtestatud sanktsioone vaid käputäiele Vene oligarhidele.

Kas Abramovitš ka tegelikult enda Londonis asuvat vara müüb, pole lõpuni selge. Parlamendisaadikute sääraseid avaldusi tõlgendades tasub meeles pidada, et neil on kasutada parlamendisaadiku privileeg, mis kaitseb neid kohtumenetluste eest.

Igatahes kuulub Abramovitšile, kelle vara väärtus on Bloombergi miljardäride indeksi hinnangul 13,5 miljardit dollarit, Londonis mitu kodu. Ajaleht Times kirjutab, et Bryant viitas tema Kensingtonis asuvale viie magamistoaga häärberile, mille väärtus on üle 180 miljoni euro (200 miljonit dollarit). Korteriks peab Briti ajaleht Chelsea linnaosas asuvat kolmekorruselist katusekorterit, mille Vene oligarh soetas 26 miljoni euro eest 2018. aastal.

55-aastane Abramovitš on üks Venemaa rikkamaid inimesi, keda osad allikad peavad Putini lähikondseks. Mees ise on väitnud, et ta on mittepoliitiline isik ega ole seotud Putini ega Vene riigiga.

Esmaspäeval ütles tema pressiesindaja, et Abramovitš püüab aidata Venemaa-Ukraina konfliktis leida lahendust pärast seda, kui Ukraina pool temaga ühendust võttis.