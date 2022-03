Inimesed otsivad võimalusi soetada värskelt välja antud Ukraina sõjavõlakirju

Ukraina kogus teisipäeval 8,1 miljardit grivnat (277 miljonit dollarit) sõjavõlakirjade müügist institutsionaalsetele ostjatele, et saada toetust võitlusele Venemaa vastu. Riik on üle ujutatud investorite taotlustest üle maailma osaleda väärtpaberioksjonil, et aidata rahastada Ukraina sõjaväge. Probleem on aga selles, et sõda ise piirab võimalusi võlakirju osta.