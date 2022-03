Pakirobotifirma Starship teatas eile, et on ­viimase 30 päeva jooksul kaasanud 100 miljonit dollarit (88 miljonit eurot). Kui jaanuari lõpus informeeriti avalikkust 50 miljoni euro suuruse laenu saamisest Euroopa Investeerimispangalt, siis eile tuldi lagedale uudisega, et B-seeria investeerimisvoorus kaasati investoritelt veel 38 miljonit eurot.