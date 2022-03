Visa ja Mastercard blokeerivad Venemaa pangad oma võrkudest

Teisipäeval teatas Visa, et on blokeerinud sanktsioonide nimekirjas olevad isikud, öeldes, et nad «võtavad koheseid meetmeid, et tagada kehtivate sanktsioonide täitmine, ja on valmis täitma täiendavaid sanktsioone, mida võidakse rakendada».

Varasemalt teatas esmaspäeval Mastercard, et on «blokeerinud mitu finantsasutust» oma maksevõrgustikust, nimetamata ettevõtteid või isikuid. «Me jätkame lähipäevil koostööd reguleerivate asutustega, et järgida täielikult oma kohustusi, mis on kooskõlas nende arenguga,» lisas ettevõte.

Visa ja Mastercard lubasid ühtlasi mõlemad annetada 2 miljonit dollarit Ukraina humanitaarabi fondidele.

Eelmisel nädalal alustas Venemaa enneolematut sissetungi Ukrainasse, mis sundis USA-d ja maailma valitsusi kehtestama hulga sanktsioone, mille eesmärk on Moskva välja lülitada ülemaailmsest finantssüsteemist.

USA pani möödunud nädalal mitu Venemaa isikut ja finantsasutust sanktsioonide nimekirja. See keelab USA äriühingutel ja inimestel teha äri iga selles nimekirjas oleva isiku või üksusega. Washington kehtestas esmaspäeval sanktsioonid ka Venemaa keskpangale.