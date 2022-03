Medvedevi hoiatus: majandussõda võib muutuda tõeliseks sõjaks!

«Me kukutame Venemaa majanduse,» ütles Le Maire riiklikule meediakanalile Franceinfo teisipäeva hommikul, kui Prantsusmaa, Euroopa Liit ja teised ütlesid, et kehtestavad Moskvale täiendavad sanktsioonid.

«Majandus- ja finantsvõimu tasakaal on täielikult Euroopa Liidu poolel, mis on hetkel omaenda majandusliku võimsuse avastamise protsessis,» ütles ta.

Venemaa endine president ja praegune julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev vastas Le Maire'i ütlemisele Twitteris, et «mõned Prantsuse ministrid on öelnud, et nad kuulutasid majandussõja Venemaale. Hoidke oma keelt vaos, härrased!», hoiatas ta.