Rahandusministeerium: sissetulekute kasv lubas trotsida hinnatõusu

Majanduskonjunktuur paranes eelmisel aastal kiiresti ja jõudis haripunkti sügiseks, kus see on suures plaanis püsinud kuni veebruari alguseni. Aastased kasvunäitajad sissetulekute osas olid neljandas kvartalis sarnaselt teise ja kolmandaga väga kiired. Palgatulu kasv kiirenes keskmiselt üle 10 protsendi ja kasv oli kahekohaline paljudel tegevusaladel. Ainukesena kogesid palgatulu langust energeetika ja meelelahutuse valdkonnad.

Kuna viirusekriisi mõju tegevusaladele oli 2020. aastal erinev, siis annab adekvaatsema pildi majanduse taastumisest võrdlus kahe aasta taguse ajaga. Sellest on näha, et konkurentsitult enim on kokku tõmbunud majutus-toitlustussektor, kus palgatulu langus kriisieelsega on endiselt 13 protsenti. Ülejäänud sektorid, peale energeetika, on kriisieelse taseme rohkem või vähem ületanud.