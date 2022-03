Olerex annetas Ukraina toetuseks 100 000 eurot

"Igaühel meist on võimalik anda oma panus Ukraina toetuseks. Täname oma kliente, tänu kellele saame ühiselt Ukrainat toetada. Mondo tegevusi Ukrainas aitame just seetõttu, et näeme nende projektides pikaajalist mõju,“ märkis Olerexi tegevjuht Piret Miller.