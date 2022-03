Baltikumi kuulutuste äri annetab ukrainlaste võitluse toetuseks 300 000 eurot

Ettevõte ja tema töötajad on inspireeritud Ukraina julgest vastupanust Venemaa agressioonile. Vähim, mida erasektoris toimetavad ettevõtted täna teha saavad, on toetada Ukrainat inimelude päästmisel, kuna sealne sõda käib ka meie väärtuste ja vabaduse eest.

Ettevõte on tänaseks annetatud heategevusorganisatsioonidele Punane Rist 100 000 eurot ning mitte-tulundusühingule Blue & Yellow samuti 100 000 eurot. Blue & Yellow on toetanud Ukrainat alates 2014. aastast, mil sõda Ukrainas puhkes.

«On väga oluline, et Ukraina teaks, et ta pole üksi. Sõda Ukrainas on ühtlasi sõda Euroopa piiride ja vabaduse pärast. Nii väiksemate kui ka suuremate toetustegevustega näitame, et oleme ukrainlaste jaoks olemas,» märgib ettevõte.