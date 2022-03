ÜLEVAADE ⟩ Millised välisfirmad Venemaalt lahkuvad

Lahkuvate ettevõtete nimekiri kasvab iga tunniga, kuna välisriikide valitsused karmistavad Venemaa-vastaseid sanktsioone, sulgevad õhuruumi ja sadamaid Vene lennukitele ja laevadele ning lülitavad pangad SWIFTi rsüsteemist välja, kirjutas Bloomberg. Mõned ettevõtted on jõudnud järeldusele, et nii maine- kui ka finantsriskid on jätkamiseks liiga suured.

Venemaa suurim välisinvestor BP teatas pühapäeval, et loobub oma 20% osalusest riigi kontrolli all olevas Rosneftis. See samm võib kaasa tuua 25 miljardi dollari suuruse mahakandmise ning globaalse nafta- ja gaasitoodangu kärpimise kolmandiku võrra.

BP-le järgnes esmaspäeval Shell, kes viidates Venemaa «mõttetule sõjalisele agressioonile», teatas, et lõpetab partnerlussuhted riigi kontrolli all oleva Gazpromiga, sealhulgas veeldatud maagaasi Sahhalin-II projektis ja Venemaa osalusega torujuhtme projektis Nord Stream 2. Mõlema projekti väärtus on umbes kolm miljardit dollarit.

Equinor ASA, mis on Norra suurim energiaettevõte ja mille enamusosalus kuulub riigile, teatas samuti, et hakkab lahkuma oma ühisettevõtetest Venemaal, mille väärtus on umbes 1,2 miljardit dollarit.

Kui Nõukogude Liit lagunes, nägid välismaised ettevõtted tohutuid võimalusi – miljonite tarbijate, aga ka mineraalide ja nafta tohutut uut turgu – ning ostsid, müüsid ja tegid koostööd Venemaa ettevõtetega. Pärast Venemaa sissetungi naaberriiki Ukrainasse on see suundumus peatunud. Maailma suurim Norra suveräänne investeerimisfond teatas, et külmutab Venemaa varad umbes 2,8 miljardi dollari väärtuses ja esitab 15. märtsiks plaani lahkuda.

Autotootjad lahkuvad

Surve teistele, kes tegelevad müügi- ja ühisettevõtetega Venemaal, kasvab. Maailma üks suurimaid tarbesõidukite tootjaid Daimler Truck Holding AG teatas, et lõpetab oma äritegevuse Venemaal kuni edasiste teadeteni ja võib läbi vaadata sidemed kohaliku partneri Kamaz PJSC-ga.

Volvo Car AB ja veoautode tootja Volvo AB teatasid samuti, et peatavad müügi ja tootmise Venemaal. Harley-Davidson Inc. teatas avalduses, et on peatanud oma äritegevuse Venemaal, mis koos ülejäänud Euroopa ja Lähis-Idaga andis eelmisel aastal 31% tema mootorrataste müügist.

Volvo lõpetab nii veo- kui sõiduautode tootmise ja müügi Venemaal. FOTO: Fabian Bimmer

General Motors Co. teatas, et peatab saadetised Venemaale, viidates «mitmele välisele tegurile, sealhulgas tarneahela probleemidele ja muudele asjaoludele, mis ei ole ettevõtte kontrolli all». GM ekspordib USA-st Venemaale umbes 3000 sõidukit aastas.

Renault ja Ford viivitavad

Teised, kes pole veel oma seisukohta öelnud, näevad oma aktsiaid langemas. Prantsuse autotootja Renault SA kukkus esmaspäeval koguni 12%, sest sanktsioonid kahjustavad tema äritegevust tema suuruselt teisel turul Venemaal. Selle üksus AvtoVaz, kus Renault omab 68% osalust, toodab Lada kaubamärgiga sõidukeid, mis omavad umbes viiendiku Venemaa turust. Renault toodab oma Moskvas asuvas tehases ka Kapturit, Dusterit ja muid sõidukeid.