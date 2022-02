Tallinna Sadam kaotas kasumit

Tallinna Sadam teatas börsile, et eelmisel aastal õnnestus müügitulu kasvatada, aga kasumi kahanemisest see ei päästnud. Tallinna Sadam kasvatas mullu müügitulu 2,5 protsenti, 110 miljonile eurole. Firma kasum kahanes aga kümme protsenti, 25,6 miljonile eurole. Tallinna Sadam tõi välja, et neljandas kvartalis kasvas müügitulu 13 ja kasum 14 protsenti, eelkõige tänu reisijate hulga kasvule. Kasumlikkusele andis hoobi kulude, eelkõige energiahindade kasv. PM