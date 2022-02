Soome ei soovi Venemaa elektrienergia impordile piiranguid kehtestada

Kuigi esmaspäeval Brüsselis toimunud ELi energiaministrite erakorralisel kohtumisel keskenduti maagaasiga varustamisele, sõltuvad osad Põhjamaadest ja Balti riikidest nõudluse rahuldamiseks Venemaa elektrienergia impordist. Soome, kes on importinud Venemaa elektrit rohkem kui 20 aastat, ütles, et ta jääb ellu ilma selleta, kuid ei püüa ise mingeid piiranguid kehtestada.

«Soome ei kaalu elektrienergia kauplemise lõpetamist Venemaaga,» ütles Soome majandusministeeriumi energeetika peadirektor Riku Huttunen, lisades, et valitsus «ei ole turuosaline, eraettevõtted saavad selles küsimuses ise otsustada».

Soome importis netoarvestuses 9 teravatt-tundi elektrienergiat ehk umbes kümnendiku oma nõudlusest, samas kui Leedu importis Fraunhofer ISE andmetel eelmisel aastal 1,9 teravatt-tundi. Praegu on Soomel piiratud võimalused importi vähendada, sest viienda tuumareaktori käivitamine on edasi lükatud 11. märtsini. 1600-megavatise tuumajaama käivitamise kuupäeva on mitu korda edasi lükatud.