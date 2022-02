Aas: Ukrainat tuleb kütuste tarnimisel toetada

«Raskete aegade ületamiseks on liikmesriikide vahel vaja täielikku solidaarsust ja head koostööd. Ukraina otsustas oma elektrisüsteemi plaanitust varem Venemaast lahti ühendada ning Eesti on läbirääkimistel näidanud omalt poolt suurt initsiatiivi, et kiirendada nende elektrisüsteemi integreerimist Euroopa sagedusalasse,» ütles ta. «Lisaks sellele on tarvis ka Euroopa Liidu ülest koordinatsiooni, et erinevate kütuste tarneahel Ukrainasse oleks võimalikult tõhus ja kiire.»