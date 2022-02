Leedu palus Google'il ja Apple'il eemaldada Yandexi sõidujagamisrakendus

Leedu riiklik küberturvalisuse keskus soovitas 2018. aastal mitte kasutada rakendust, öeldes, et ta kahtlustab, et rakendus kogub liigselt kasutajate andmeid ja võib need saata Venemaal asuvatele serveritele, mis teeb need kättesaadavaks Venemaa julgeolekuametnikele. Yandexi sõnul töödeldakse kõiki kasutajaandmeid Euroopa Liidus.